Организираните привърженици на Дунав призовават за подкрепа до последно и организират специална хореография

Организираните привърженици на Дунав призовават за подкрепа на русенския отбор до последно и организират специална хореография за предстоящия му мач.

„Драконите“ приемат тима на Севлиево на 2 май, събота, от 19:00 часа в среща от 31-ия кръг на Втора лига. Главен рефер на двубоя ще бъде Иво Петров Иванов, негови асистенти ще са Николай Иванов Михайлов и Алекс Ивайлов Крушков, а четвърти съдия – Митко Ивайлов Митев.

В последните си седем мача Дунав записа шест равенства и загуба – от Спортист в Своге, след водеше в резултата с 2:0. Това доведе до недоволство от страна на част от феновете на отбора в крайдунавския град.

Организираните привърженици от групировката Ultras Dunav от своя страна разпространиха във Фейсбук призив за подкрепа, като отбелязват, че въпреки всичко русенският тим продължава да е водач в класирането на втория ешелон с актив от 62 точки, с шест повече от втория – Фратрия.

„Градът на първите неща не заслужава да бъде втори. Минаваме през труден момент. Седем мача без победа тежат. Виждаме празните седалки, чуваме тишината там, където трябваше да е нашият рев. Лесно е да си там, когато печелим с разлика. Трудно е, когато краката на момчетата натежат, а психологическата бариера изглежда непреодолима. На предстоящия мач срещу Севлиево, ние няма просто да присъстваме. Подготвяме хореография, а шоуто ще бъде гарантирано! Месеци труд, безсънни нощи и безрезервна любов ще се влеят в един спектакъл, който да напомни на всеки един футболист с небесносиня фланелка какво стои зад гърба му. Отборът се подкрепя докрай – до последната минута, до последния съдийски сигнал, до последната капка пот! Ела на стадиона! За емблемата!“, апелират феновете от Ultras Dunav.