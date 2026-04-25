HEROIC надхитри Алекс "Rainwaker" Петров и Monte в Португалия

HEROIC надхитри Алекс "Rainwaker" Петров и Monte в Португалия

Българският състезател по CS2 Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte загубиха финала в горния поток на CCT Global Finals в Португалия от HEROIC с 1:2 (9-13, 16-14, 8-13).

Двубоят започна на Nuke, който бе равностоен, но накрая "героите" успяха да го спечелят. Последва силен Dust2 за Петров и компания но HEROIC взе решаващата карта Mirage и се класира за големия финал.

Орелиен "afro" Драпие бе най-резултатен в сървъра, като въпреки загубата записа 64 елиминации. Петров пък имаше 40. nilo и xfl0ud поведоха при победители с 56 фрага.

Monte остава в надпреварата и ще играе за място на финала утре от 13:30 ч. срещу победителя от BIG и Ninjas in Pyjamas.

Снимка: CCT

