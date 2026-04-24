  3. FaZe представи официално Раян "Neityu" Обри

FaZe представи официално Раян "Neityu" Обри

  • 24 апр 2026 | 10:23
FaZe представи официално Раян "Neityu" Обри

FaZe Clan официално обяви, че Раян "Neityu" Обри ще бъде заместник в състава по Counter-Strike за турнира BLAST Rivals Season 1, IEM Атланта и Stake Ranked Episode 2.

Френският стрелец ще играе на мястото на Фин "karrigan" Андерсен, който премина във Falcons, и отново ще работи с треньора Никлас "enkay J" Крумхорн.

Очаква се Ръсел "Twistzz" Ван Дълкен да поеме ролята на капитан по време на този период, а дебютът на Neityu ще бъде след седмица срещу Natus Vincere в BLAST Rivals Fort Worth.

Снимка: FaZe

Monte продължава към титлата в Португалия след уникално представяне на Алекс "Rainwaker" Петров

CCT представи трофея, за който ще се бори Алекс "Rainwaker" Петров в Португалия

Официално: paiN привлече saffee

fame отива под наем в K27 за PGL Астана

Втори българин може да вземе участие на Мейджъра в Кьолн

590 гола в електронното футболно първенство на България

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

