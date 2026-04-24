FaZe представи официално Раян "Neityu" Обри

FaZe Clan официално обяви, че Раян "Neityu" Обри ще бъде заместник в състава по Counter-Strike за турнира BLAST Rivals Season 1, IEM Атланта и Stake Ranked Episode 2.
Френският стрелец ще играе на мястото на Фин "karrigan" Андерсен, който премина във Falcons, и отново ще работи с треньора Никлас "enkay J" Крумхорн.
Очаква се Ръсел "Twistzz" Ван Дълкен да поеме ролята на капитан по време на този период, а дебютът на Neityu ще бъде след седмица срещу Natus Vincere в BLAST Rivals Fort Worth.
Снимка: FaZe