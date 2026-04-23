Monte продължава към титлата в Португалия след уникално представяне на Алекс "Rainwaker" Петров

Отборът на Monte, в който се състезава българинът Алекс "Rainwaker" Петров, започна страхотно турнирът в Португалия по Counter-Strike - CCT Global Finals. Клубът победи Betclic с 2:0 (13-4, 13-8) в четвъртфинален сблъсък от потока на победителите.

Именно родният играч блесна днес, записвайки 32-18 K/D и впечатляващия 1.46 рейтинг. Без проблеми и след страхотни първи полувремена Monte спечели и Nuke, и Dust 2.

CCT представи трофея, за който ще се бори Алекс "Rainwaker" Петров в Португалия

Така на Петров и компания им предстои двубой от полуфиналите на същия поток, където ще срещнат победителите от Ninjas in Pyjamas и Sharks.

