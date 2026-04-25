Манчестър Сити е изявен фаворит в първия полуфинал за ФА Къп

Днес легендарният стадион „Уембли“ ще бъде арена на вълнуващ полуфинал за ФА Къп между Манчестър Сити и Саутхамптън. Мачът е от 19:15 часа и изправя един срещу друг два отбора в коренно различни позиции, но с обща цел – участие в големия финал.

Манчестър Сити влиза в двубоя като абсолютен фаворит и настоящ лидер в Премиър лийг със 70 точки. Възпитаниците на Пеп Гуардиола се намират в страхотна серия от пет поредни победи във всички турнири, включително ключови успехи над Арсенал (2:1) и Ливърпул (4:0) за ФА Къп.

От друга страна, Саутхамптън заема трето място в Чемпиъншип със 75 точки и води ожесточена борба за промоция в елита. „Светците“ пристигат в Лондон с респектираща серия от 20 мача без загуба, което им дава нужното самочувствие за подвиг.

Пеп Гуардиола е изправен пред сериозни кадрови проблеми в защита. Рубен Диаш е аут заради травма в глезена, а Йошко Гвардиол е извън строя дългосрочно с фрактура. Под голям въпрос остава и ключовият халф Родри, който получи травма в слабините срещу Арсенал. Очаква се Джеймс Трафърд да застане на вратата, а в атака Ерлинг Холанд ще бъде подкрепян от Савиньо, Раян Шерки и Омар Мармуш.

Саутхамптън също има своите главоболия. Халфът Флин Даунс и защитникът Райън Манинг са наказани, а Мадс Рурслев и Алекс Маккарти са контузени. Капитанът Джак Стивънс остава под въпрос до последно заради проблем с прасеца. Мениджърът Тонда Екерт ще разчита на креативността на Фин Азаз и голмайсторските умения на Рос Стюарт, за да търси пролуки в отбраната на „гражданите“.

Очаква се Сити да доминира във владението на топката и да наложи ранен натиск – стратегия, която им донесе 21 поредни победи срещу отбори от по-долни дивизии във ФА Къп. Саутхамптън обаче е изключително опасен при преходите и често бележи през вторите полувремена.

Ключов сблъсък ще бъде този между Ерлинг Холанд и Тейлър Харууд-Белис. Защитникът на „светците“, който е юноша на Сити, познава отлично играта на норвежеца и ще има тежката задача да го неутрализира.

Статистиката от последните пет мача показва предимство за Манчестър Сити (3 победи, 1 равенство и 1 загуба), но Саутхамптън вече доказа, че може да побеждава този съперник в турнирни битки. През януари 2023 г. „светците“ елиминираха Сити от Карабао Къп с чиста победа 2:0, което служи за напомняне, че на „Уембли“ всичко е възможно.

Пеп Гуардиола призна, че е изправен пред „трудна дилема“ при избора на състав заради умората и контузиите.

Тонда Екерт от своя страна заяви, че за него е чест да се изправи срещу Гуардиола, но подчерта: „Отиваме там, за да се състезаваме и да спечелим мача“.

Снимки: Gettyimages

Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

Бивш нигерийски национал почина по време на мач

Кайзерслаутерн окончателно отпадна от битката за промоция в Бундеслигата

Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

Мареска е фаворит да наследи Гуардиола в Ман Сити

Конте за Лукаку: Очаквах поздрав, но никой не почувка на вратата ми

Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Карлос Насар отново е златен!

Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

