Манчестър Сити е изявен фаворит в първия полуфинал за ФА Къп

Днес легендарният стадион „Уембли“ ще бъде арена на вълнуващ полуфинал за ФА Къп между Манчестър Сити и Саутхамптън. Мачът е от 19:15 часа и изправя един срещу друг два отбора в коренно различни позиции, но с обща цел – участие в големия финал.

Манчестър Сити влиза в двубоя като абсолютен фаворит и настоящ лидер в Премиър лийг със 70 точки. Възпитаниците на Пеп Гуардиола се намират в страхотна серия от пет поредни победи във всички турнири, включително ключови успехи над Арсенал (2:1) и Ливърпул (4:0) за ФА Къп.

От друга страна, Саутхамптън заема трето място в Чемпиъншип със 75 точки и води ожесточена борба за промоция в елита. „Светците“ пристигат в Лондон с респектираща серия от 20 мача без загуба, което им дава нужното самочувствие за подвиг.

Пеп Гуардиола е изправен пред сериозни кадрови проблеми в защита. Рубен Диаш е аут заради травма в глезена, а Йошко Гвардиол е извън строя дългосрочно с фрактура. Под голям въпрос остава и ключовият халф Родри, който получи травма в слабините срещу Арсенал. Очаква се Джеймс Трафърд да застане на вратата, а в атака Ерлинг Холанд ще бъде подкрепян от Савиньо, Раян Шерки и Омар Мармуш.

Саутхамптън също има своите главоболия. Халфът Флин Даунс и защитникът Райън Манинг са наказани, а Мадс Рурслев и Алекс Маккарти са контузени. Капитанът Джак Стивънс остава под въпрос до последно заради проблем с прасеца. Мениджърът Тонда Екерт ще разчита на креативността на Фин Азаз и голмайсторските умения на Рос Стюарт, за да търси пролуки в отбраната на „гражданите“.

Очаква се Сити да доминира във владението на топката и да наложи ранен натиск – стратегия, която им донесе 21 поредни победи срещу отбори от по-долни дивизии във ФА Къп. Саутхамптън обаче е изключително опасен при преходите и често бележи през вторите полувремена.

Ключов сблъсък ще бъде този между Ерлинг Холанд и Тейлър Харууд-Белис. Защитникът на „светците“, който е юноша на Сити, познава отлично играта на норвежеца и ще има тежката задача да го неутрализира.

Статистиката от последните пет мача показва предимство за Манчестър Сити (3 победи, 1 равенство и 1 загуба), но Саутхамптън вече доказа, че може да побеждава този съперник в турнирни битки. През януари 2023 г. „светците“ елиминираха Сити от Карабао Къп с чиста победа 2:0, което служи за напомняне, че на „Уембли“ всичко е възможно.

Пеп Гуардиола призна, че е изправен пред „трудна дилема“ при избора на състав заради умората и контузиите.



Тонда Екерт от своя страна заяви, че за него е чест да се изправи срещу Гуардиола, но подчерта: „Отиваме там, за да се състезаваме и да спечелим мача“.

