Росен Крумов за мача с Кюстендил

Едноименният тим на Костинброд приема утре отбора на Кюстендил. Срещата е от 29-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Изиграхме добър мач срещу лидера. За съжаление, не успяхме да вземем точки. Важното е да се възстановим за следващото изпитание. То също ще е доста сериозно. Който направи по-малко грешки е с по-големи шансове да спечели мача. Нямаме притеснения. Важното е как ще се представим ние. Ако играем според възможностите си, можем да победим всеки в групата. Да имаме и късмет, да вкарваме положенията, които създаваме пред противниковата врата“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.