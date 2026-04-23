Ива Иванова е четвъртфиналистка в Монастир

  • 23 апр 2026 | 14:49
Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 5, победи след обрат Ада Кумру (Турция) с 2:6, 6:3, 6:0 за час и 53 минути на корта.

Иванова загуби първия сет, но в следващите две части доминираше, взе последните десет гейма в мача и продължава напред в надпреварата.

В спор за място на полуфиналите тя ще срещне победителката от срещата между Маша Лазаренко (Украйна) и Амелия Пажун (Полша).

По-късно днес друга българка Йоана Константинова излиза за двубоя си от втория кръг на сингъл. Участващата с "уайлд кард" 18-годишна българка ще се изправи срещу номер 3 Елена Милованович (Сърбия) за място на четвъртфиналите.

Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на двойки днес. Иванова е в тандем с Елена Милованович (Сърбия), като двете са поставени под номер 1 в схемата, а Константинова си партнира с Ада Кумру.

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите в Монастир

  • 23 апр 2026 | 15:39
Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
Григор Димитров срещу Стефанос Циципас на 12 юни в София

  • 23 апр 2026 | 14:59
Порша Арчър напусна WTA по-малко от две години след назначаването й

  • 23 апр 2026 | 12:30
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

  • 23 апр 2026 | 10:39
Григор започва похода си в Мадрид

  • 23 апр 2026 | 09:52
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
