590 гола в електронното футболно първенство на България

Груповата фаза на eFirst League приключи с рекордни количества голове, отбелязани от българските състезатели по EАFC 26. В тази част на електронното първенство на България бяха отбелязани цели 590 гола. Най-резултатен бе сблъсъкът между отборите на Черно море и Лудогорец, който се изигра в петия кръг от групите и завърши с цели 21 гола, при резултат 12:9 за "моряците".

Станаха ясни четвъртфиналните двойки в eFirst League! Левски - Ботев (Пловдив) е голямото дерби

Четвъртфиналите на eFirst League са в събота 25 април, а финалната четворка е в неделя 26 април. Тогава ще научим и името на шампиона на България по EAFC, който ще играе в Шампионска лига през следващия сезон. Освен това победителят ще има и квота за квалификациите за предстоящото Световно първенство.