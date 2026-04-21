Звезда на Балкан преминава в канадски отбор

Американското тежко крило на Балкан Тадж Грийн си тръгва от България след края на сезона. Той ще продължи кариерата си в Бремптън Хъни Баджърс, обявиха официално от канадския клуб.
Грийн ще подсили новия си тим за предстоящия сезон, който ще се проведе между 9 май и 16 август.
Тадж Грийн се присъедини към Балкан през март и за много кратко време се превърна във важен играч за ботевградчани. В 9 срещи в Sesame НБЛ дотук с екипа на Балкан той има средно по 13.1 точки, 5.6 борби и 1.3 асистенции.
27-годишният Грийн е носил в кариерата си досега още екипите на британските Манчестър Джайънтс и Нюкасъл Ийгълс, както и на германския Артланд Дрегънс.
