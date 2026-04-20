Промени в програмата на последния кръг от редовния сезон на Sesame НБЛ

Промени настъпиха в началните часове на няколко мача от последния 33-и кръг на редовния сезон в Sesame Нaционална Баскетболна Лига. Всички пет двубоя ще започнат в един начален час - 19:15, съобщава официалният сайт на лигата. Те ще се изиграят на 25 април (събота).

Освен това, поради заетост на зала “Сила”, в Пловдив, двата пловдивски тима - Академик Бултекс 99 и Локомотив Пловдив ще изиграят домакинските си срещи в други зали следващия уикенд. На 25 април Академик Бултекс 99 ще приеме Левски в зала “Триадица” от 19:15 ч., докато Локомотив Пловдив и Миньор 2015 ще излязат един срещу друг в зала “Младост”, в Димитровград, в същия начален час.

Ето и кои са срещите:

Шумен - Черно море Тича

Локомотив Пловдив - Миньор 2015

Рилски спортист - Спартак Плевен

Балкан - Ботев 2012 Враца

Академик Бултекс 99 - Левски

Снимка: Sesame НБЛ