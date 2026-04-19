ЛеБрон и Брони с исторически момент в плейофите на НБА

  • 19 апр 2026 | 11:25
ЛеБрон Джеймс и синът му, Брони Джеймс, постигнаха исторически момент в баскетбола, превръщайки се в първата двойка баща и син, които споделят игрището в плейофен мач от НБА. Безпрецедентният момент се случи в Мач 1 в Лос Анджелис, където Лейкърс се изправиха срещу Хюстън Рокетс, печелейки със 107-98.

Дебютът на Брони Джеймс в плейофите се състоя в началото на втората четвърт на съботната среща. Влизайки на терена, той се присъедини към баща си, ЛеБрон, който вече играеше, запечатвайки по този начин момент за историята на състезанието.

По отношение на индивидуалното представяне, ЛеБрон Джеймс беше ключов за победата на Лейкърс, допринасяйки с 19 точки, 8 борби и 13 асистенции. От своя страна, Брони беше на терена четири минути, оказвайки скромно влияние върху статистиката на мача.

Мачът беше белязан от отсъствието на ключови звезди от двата отбора: Лука Дончич и Остин Рийвс са извън игра от началото на април. Кевин Дюрант беше неочаквано изваден от отбора малко преди мача поради контузия в коляното.

Акцентът на триумфа беше Люк Кенард, който постави личен рекорд в плейофите с 27 точки, с перфектно представяне при стрелбата от тройката (5/5).

Още от Баскетбол

Плейофите в НБА започнаха с домакински победи

Плейофите в НБА започнаха с домакински победи

  • 19 апр 2026 | 06:40
  • 3264
  • 0
Италианска баскетболистка се фука с тялото си от фитнеса

Италианска баскетболистка се фука с тялото си от фитнеса

  • 18 апр 2026 | 16:24
  • 2931
  • 3
Касата на Цървена звезда се пълни: Ето колко спечели сръбският гранд с класирането си в плей-ина на Евролигата

Касата на Цървена звезда се пълни: Ето колко спечели сръбският гранд с класирането си в плей-ина на Евролигата

  • 18 апр 2026 | 16:19
  • 1295
  • 0
Треньорът на Голдън Стейт Уориърс обмисля раздяла с отбора

Треньорът на Голдън Стейт Уориърс обмисля раздяла с отбора

  • 18 апр 2026 | 13:54
  • 1375
  • 2
Карина Константинова продължи договора си с Келтерн

Карина Константинова продължи договора си с Келтерн

  • 18 апр 2026 | 13:36
  • 894
  • 0
Везенков срещу Милър-Макинтайър е възможен сценарий за плейофите в Евролигата

Везенков срещу Милър-Макинтайър е възможен сценарий за плейофите в Евролигата

  • 18 апр 2026 | 10:15
  • 4063
  • 4
Виж всички

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 10871
  • 15
Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 7497
  • 6
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 4699
  • 11
39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

  • 19 апр 2026 | 00:55
  • 46579
  • 208
Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

  • 18 апр 2026 | 23:55
  • 33823
  • 148
Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

  • 18 апр 2026 | 20:58
  • 23653
  • 19