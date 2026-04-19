ЛеБрон и Брони с исторически момент в плейофите на НБА

ЛеБрон Джеймс и синът му, Брони Джеймс, постигнаха исторически момент в баскетбола, превръщайки се в първата двойка баща и син, които споделят игрището в плейофен мач от НБА. Безпрецедентният момент се случи в Мач 1 в Лос Анджелис, където Лейкърс се изправиха срещу Хюстън Рокетс, печелейки със 107-98.

Дебютът на Брони Джеймс в плейофите се състоя в началото на втората четвърт на съботната среща. Влизайки на терена, той се присъедини към баща си, ЛеБрон, който вече играеше, запечатвайки по този начин момент за историята на състезанието.

По отношение на индивидуалното представяне, ЛеБрон Джеймс беше ключов за победата на Лейкърс, допринасяйки с 19 точки, 8 борби и 13 асистенции. От своя страна, Брони беше на терена четири минути, оказвайки скромно влияние върху статистиката на мача.

Мачът беше белязан от отсъствието на ключови звезди от двата отбора: Лука Дончич и Остин Рийвс са извън игра от началото на април. Кевин Дюрант беше неочаквано изваден от отбора малко преди мача поради контузия в коляното.

Акцентът на триумфа беше Люк Кенард, който постави личен рекорд в плейофите с 27 точки, с перфектно представяне при стрелбата от тройката (5/5).