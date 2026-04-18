  Раян Радков получи най-висока оценка на кон с гривни на първенството на италианската Серия А2

Раян Радков получи най-висока оценка на кон с гривни на първенството на италианската Серия А2

  • 18 апр 2026 | 18:45
Националът по спортна гимнастика Раян Радков показа отлично представяне и в третия турнир от италианската Серия А2 по спортна гимнастика.

Българинът отново получи най-високата оценка в изпълненията на кон с гривни - 13.750 точки, с което и този път оглави класирането на този уред.

В отборната надпревара Радков и тимът му SSD Campania 2000 Наполи се наредиха на втората позиция и така спечелиха правото следващата година да играят в по-горната лига Серия А1.

Националът се представи отлично и в първия и във втория турнир, които се проведоха през миналия месец.

