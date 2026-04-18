  Карина Константинова продължи договора си с германския Келтерн

  • 18 апр 2026 | 13:36
Баскетболната националка Карина Константинова продължи договора си с германския Келтерн до 2027 година, обявиха от клуба.

Преди няколко дни Келтерн се класира за финалния плейоф в първенството на Германия по баскетбол за жени.

"След участието ни на финала, имаме още една страхотна новина - нашият гард Карина Константинова удължи договора си с още една година до лятото на 2027-а. С това важно кадрово решение президентът Дирк Щайдл и треньорът Матеа Тавич изпращат ясен сигнал за предстоящия сезон и подчертават амбициозните цели на клуба", написаха от отбора в социалните мрежи.

