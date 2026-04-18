Почина най-великият, който никога не е играл в НБА

На 68-годишна възраст почина легендарният бразилски баскетболист и член на Залата на славата Оскар Шмид. През последните години от живота си той се бореше с мозъчен тумор, съобщи семейството му.



Шмид е смятан за един от най-добрите играчи в света, но никога не е играл в НБА. Въпреки че бразилският национал е избран в драфта през 1984 г. от Ню Джърси Нетс, той предпочита да остане на разположение на националния отбор. По онова време играчите от НБА не можеха да представляват своите страни. До 2024 г. той беше световен лидер по отбелязани точки с 49 973 (на клубно и национално ниво), но в крайна сметка беше надминат от ЛеБрон Джеймс. Заради изявите си на терена той си спечели прякора Божията ръка.

„Най-голямата звезда в историята на бразилския баскетбол се сбогува като абсолютна икона на този спорт. Оскар Шмид не беше просто уникален играч, той беше определение за отдаденост, ентусиазъм и страст към спорта. Смъртта му сложи край на една ера“, цитира агенция АФП изявление на Бразилската баскетболна конфедерация (CBB).

Шмид участва в пет олимпийски игри (1980 – 1996) и до днес е най-добрият реализатор на турнира с 1093 точки. Той е и начело на реализаторските класации на световните първенства. По-голямата част от кариерата си прекарва на бразилски терени, но играе и в Италия и Испания. Решава да прекрати състезателната си кариера на 45-годишна възраст.

Международната баскетболна федерация (FIBA) включва Шмид сред 50-те най-добри играчи в света през 1991 г. Той е един от малкото баскетболисти, които са включени както в Залата на славата на FIBA, така и в Баскетболната зала на славата на НБА.