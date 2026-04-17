  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

Две победи за българските състезатели на турнир по бадминтон в Малта

  • 17 апр 2026 | 21:58
Гергана Павлова и двойката Евгени Панев и Цветомир Стоянов постигнаха победи на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта).

Павлова победи квалификантката Анвеша Говда (Индия) с 21:19, 21:12. Следващата й съперничка ще бъде швейцарката Жули Франконвил.

Утре Павлова и Рая Пашова, поставени под номер 2 в схемата, ще играят на осминафиналите на двойки жени. Пашова отпадна в квалификациите на сингъл след поражение от Елена-Александра Диордиев (Румъния) с 21:16, 15:21, 18:21.

Петима състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Малта

При двойките мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов победиха Марк Анела и Самуел Касар (Малта) с 21:16, 21:13. Следващите им съперници ще бъдат Андреас Роксвааг и Матиас Вон (Норвегия).

Стоянов загуби в първия кръг на сингъл след 15:21, 16:21 от Микел Лангемарк (Дания).

На смесени двойки водачи в схемата са Евгени Панев и Габриела Стоева, които утре на осминафиналите излизат срещу Йоеп Стропер и Стере Банг (Нидерландия).

