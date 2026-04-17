Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 17:30 Жребий за плейофите в efbet Лига
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Убедителна победа изпрати Ива Иванов на полуфиналите в Тунис

  • 17 апр 2026 | 15:34
  • 364
  • 0
Ива Иванова достигна полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която играе като поставена под номер 6 в схемата, надигра участващата с „уайлд кард“ Маделиф Хагеман (Нидерландия) с 6:1, 6:4 за час и 17 минути.

Иванова започна първия сет с четири безответни гейма, а при 5:1 го затвори с нов брейк. Във втората част българката изостана с 0:2, след което направи обрат до 3:2, но отново допусна да бъде пробита за 3:4 в полза на нидерландката. С три поредни гейма обаче Иванова успя да затвори срещата и да си спечели място в полуфиналната фаза.

Там българката ще срещне поставената под номер 4 Верена Мелис (Италия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Тунис

  • 17 апр 2026 | 13:22
  • 343
  • 0
Новак Джокович с изявление, което разтревожи феновете му

  • 17 апр 2026 | 10:10
  • 7574
  • 0
Валерия Гърневска допусна обрат и отпадна в Словакия

  • 17 апр 2026 | 08:46
  • 701
  • 0
Зверев е във възторг от победата на Байерн

  • 16 апр 2026 | 23:24
  • 1643
  • 0
Елена Рибакина и Коко Гоф са четвъртфиналистки в Щутгарт

  • 16 апр 2026 | 22:17
  • 1396
  • 2
Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 16 апр 2026 | 20:50
  • 973
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 20084
  • 9
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 11845
  • 15
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 19681
  • 59
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 35948
  • 64
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 6377
  • 0
Втора лига на живо: играят се два мача

  • 17 апр 2026 | 17:00
  • 29299
  • 19