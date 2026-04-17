Убедителна победа изпрати Ива Иванов на полуфиналите в Тунис

Ива Иванова достигна полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която играе като поставена под номер 6 в схемата, надигра участващата с „уайлд кард“ Маделиф Хагеман (Нидерландия) с 6:1, 6:4 за час и 17 минути.

Иванова започна първия сет с четири безответни гейма, а при 5:1 го затвори с нов брейк. Във втората част българката изостана с 0:2, след което направи обрат до 3:2, но отново допусна да бъде пробита за 3:4 в полза на нидерландката. С три поредни гейма обаче Иванова успя да затвори срещата и да си спечели място в полуфиналната фаза.

Там българката ще срещне поставената под номер 4 Верена Мелис (Италия).