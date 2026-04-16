Гьоко: Оптимист съм за Спартак

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски бе доволен от точката при визитата на Септември и равенството 0:0. С хикса "соколите" финишират на 12-а позиция редовния сезон и това ще даде на тима едно домакинство повече от съперниците за спасение.

"Доволен съм, не можем да кажем, че играхме за точка. Имахме желание за победа, но е факт, че това ни носи четири домакинства в плейофите, което е добра новина. Играхме отворено и по-различно от други мачове - с трима нападатели. Имахме положения да вкараме, но не успяхме. Трябва да се организираме добре и да влезем в последните седем мача с добро лице. Аз съм оптимист за мястото на Спартак в елита. При нас има качество и мотивация", каза Хаджиевски.