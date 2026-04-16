Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Контузия извади британеца Кайрес от маратона в Лондон

Контузия извади британеца Кайрес от маратона в Лондон

  • 16 апр 2026 | 17:13
  • 375
  • 0
Контузия извади британеца Кайрес от маратона в Лондон

Емил Кайрес, който е трети във вечната ранглиста на Великобритания в маратона, се оттегли от тазгодишното издание на надпреварата в Лондон поради контузия. 28-годишният атлет, който се нареди трети през 2024 г., трябваше да пропусне и миналогодишното състезание в британската столица заради проблем със сухожилие на глезена. Тогава той бе завършил четвърти на маратона по време на Олимпийските игри в Париж.

Кайрес е изпитвал болки в прасеца по-рано тази година, като проблемът е продължил да възпрепятства подготовката му. Очакваше се той да атакува британския рекорд на Мо Фара.

“Съсипан съм, че се налага да се оттегля от маратона в Лондон през 2026 г.“, заяви той.

“След като пропуснах състезанието през 2025 г., бях изключително развълнуван от възможността да се завърна тази година. От уважение към състезанието и дистанцията обаче искам да застана на старта само ако съм в най-добрата възможна форма.

Проблемът с прасеца, който получих по-рано в подготвителния си лагер, означава, че в момента не съм там, където трябва да бъда. Направих всичко възможно, за да бъда на старта, но за съжаление трябва да взема трудното решение да се оттегля. Пожелавам на всички участници много късмет и се надявам да се върна на маратона в Лондон догодина.“

През януари Кайрес, чието най-добро постижение в маратона е 2:06:46 часа, заяви, че през последните две години се е чувствал във форма да подобри рекорда на Фара от 2:05:11.

Във вторник световната шампионка Перес Джепчирчир също се оттегли от надпреварата при жените, след като подготовката ѝ беше нарушена от стрес фрактура.

Тазгодишният маратон в Лондон ще се проведе на 26 април.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

