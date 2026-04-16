Световната атлетика отхвърли заявленията на 11 спортисти от Ямайка, Кения, Нигерия и Русия да се състезават за Турция

Комисията за преглед на националността на Световната атлетика днес отхвърли заявленията на 11 спортисти, които искат да прехвърлят своята националност към Турция.

Засегнатите спортисти са:

Катрин Релин (Селин Кан) Амананголе (Кeния)

Раджиндра Кембъл (Ямайка)

Джейдън Хибърт (Ямайка)

Брайън Кибор (Кения)

Бриджид Косгей (Кения)

Роналд Квемой (Кения)

Нелвин (Канада) Джепкембой (Кения)

Фейвър Офили (Нигерия)

Уейн Пинък (Ямайка)

Роджи Стона (Ямайка)

София Якушина (Русия)

В решенията си комисията счете, че одобряването на тези заявления би засегнало и компрометирало императивите, залегнали в основата на правилата за допустимост на Световната атлетика и разпоредбите за прехвърляне на лоялност.

Комисията установи, че заявленията са част от координирана стратегия за набиране на персонал, ръководена от турското правителство, действащо чрез изцяло притежаван и финансиран от правителството клуб, с цел привличане на чуждестранни спортисти чрез доходоносни договори, с цел улесняване на прехвърлянето на принадлежност и даване на възможност на тези спортисти да представляват Турция на бъдещи международни състезания, включително Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Предвид общите характеристики на заявленията, комисията ги оцени заедно и определи, че подобен подход е несъвместим с основните принципи на регламента. Тези принципи са предназначени да защитят доверието в международните състезания, да насърчат федерациите-членки да инвестират в развитието на местни таланти и да поддържат доверието сред спортистите, че националните отбори не се сформират предимно чрез външно набиране на персонал.

В резултат на решенията спортистите нямат право да представляват Турция в национални представителни състезания или други съответни международни събития. Комисията отбеляза обаче, че това не пречи на спортистите да се състезават в еднодневни срещи или шосейни състезания в лично или клубно качество, или да живеят и тренират в Турция.

Правилата на Световната атлетика за прехвърляне на принадлежност уреждат условията, при които спортист може да представлява федерация членка в международни състезания. Макар че гражданството е отправна точка, се прилагат допълнителни критерии, за да се гарантира истинска връзка между спортиста и страната, която представлява, и да се защити целостта, доверието и развитието на спорта в световен мащаб.

Комисията за преглед на националността отговаря за определянето на заявленията, свързани с допустимостта на спортистите и прехвърлянето на принадлежност, в съответствие с тези правила.

Снимки: Gettyimages