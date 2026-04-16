Фабри и Уиър ще премерят сили на 9 май

Италианските състезатели в тласкането на гюле Леонардо Фабри и Зейн Уиър ще се състезава на турнира International Pegaso Meeting, част от Световния атлетически континентален тур (категория Challenger), на 9 май.

Фабри ще се опита да подобри собствения си рекорд на турнира от 22.91 метра, който постави през 2024 г., в поредния си опит да премине границата от 23 метра.

До момента през сезона настоящият европейски шампион е постигнал 22.50 метра, с което уверено оглави световната ранглиста в началото на състезанията на открито.

Въпреки че Уиър първоначално беше възпрепятстван от контузия, той има най-добро постижение за сезона от 20.56 метра и ще се стреми отново да премине границата от 21 метра.

И двамата атлети ще градят форма за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. с надеждата да осигурят двоен италиански подиум.

Във Флоренция ще се състезава и двукратната европейска шампионка и световна шампионка в зала Надя Батоклети, която ще бяга на 1500 метра. Към нея в Италия ще се присъединят британките Ейми Хънт, световна сребърна медалистка, и Имани-Лара Лансикуот, медалистка от олимпийски, световни и европейски щафети.