Малайка Михамбо открива сезона в Плицхаузен

Носителката на олимпийска титла в скока на дължина Малайка Михамбо ще вземе участие в международния турнир по лека атлетика в Плицхаузен на 17 май, който е част от сериите World Athletics Continental Tour Challenger. Двукратната световна и европейска шампионка имаше кратък сезон на закрито и реши да не участва на Световното първенство в зала, след като записа най-добър резултат от 6.57 метра.

След нов тренировъчен блок Михамбо ще се стреми да постигне резултати, близки до или над границата от седем метра, докато се подготвя за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Ако Михамбо спечели още един златен медал от европейско първенство, тя ще стане едва втората жена, печелила титлата в скока на дължина три или повече пъти.

Същевременно всяко класиране на подиума ще я превърне в първата жена, която попада в топ три в скока на дължина в пет поредни издания на шампионата.

В Плицхаузен ще се състезават и германските бронзови медалистки от Световното първенство в щафетата 4х100 метра Сина Майер и Софи Юнк.

