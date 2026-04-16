Малайка Михамбо открива сезона в Плицхаузен

  16 апр 2026 | 14:39
Малайка Михамбо открива сезона в Плицхаузен

Носителката на олимпийска титла в скока на дължина Малайка Михамбо ще вземе участие в международния турнир по лека атлетика в Плицхаузен на 17 май, който е част от сериите World Athletics Continental Tour Challenger. Двукратната световна и европейска шампионка имаше кратък сезон на закрито и реши да не участва на Световното първенство в зала, след като записа най-добър резултат от 6.57 метра.

След нов тренировъчен блок Михамбо ще се стреми да постигне резултати, близки до или над границата от седем метра, докато се подготвя за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Ако Михамбо спечели още един златен медал от европейско първенство, тя ще стане едва втората жена, печелила титлата в скока на дължина три или повече пъти.

Същевременно всяко класиране на подиума ще я превърне в първата жена, която попада в топ три в скока на дължина в пет поредни издания на шампионата.

В Плицхаузен ще се състезават и германските бронзови медалистки от Световното първенство в щафетата 4х100 метра Сина Майер и Софи Юнк.

Снимки: Gettyimages

Гаут Гаут ще направи своя дебют в Диамантената лига в Осло

Треньорите на Ходжкинсън искат да видят 1:53 преди атака на световния рекорд

Диамантената лига ще увеличи наградния си фонд в някои състезания през 2026 г.

Лукан ще гони бързо време на 10-километровото бягане в Ларедо

Интересни факти за Нафисату Тиам

Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за Световното в Орегон

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

