Симон Ехамер с първи десетобой след световния си рекорд в зала

Световният рекордьор в седмобоя на закрито Симон Ехамер ще вземе участие в първия си десетобой за годината, след като през март постави върховото постижение в дисциплината. Швейцарецът ще се състезава на международния турнир Multistars в Бреша (Италия) на 25 и 26 април. Това ще бъде второ поредно негово участие в надпреварата, която е част от подготовката му за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Ехамер ще се изправи пред сериозна конкуренция. Сред съперниците му е действащият европейски шампион до 23 години Андрин Хубер, за когото това също ще бъде първи пълен многобой за сезона.

В Италия ще се състезава и шведът Маркус Нилсон, който ще се опита отново да се доближи до границата от 8000 точки. Той не е преминавал този праг от четири години, когато зае четвърто място на Европейското първенство в Мюнхен през 2022 г.

При жените в седмобоя британката Ниам Емерсън, световна шампионка до 20 години от 2018 г., води ранглистата въз основа на лични рекорди. Въпреки това Емерсън не е завършвала седмобой в състезание от спечелването на тази титла поради поредица от контузии.

Шведката Ловиса Карлсон влиза в надпреварата като втора в ранглистата, но ще бъде сериозно предизвикана от швейцарския дует в лицето на Сандра Ротлин и Матилд Рей.

Снимки: Gettyimages