Сакалиев с призив към бургаската публика

  • 16 апр 2026 | 14:05
Бившият нападател на ЦСКА - Стойко Сакалиев публикува емоционален призив по повод предстоящия "Мач на надеждата" в Бургас. Благотворителното събитие, което се организира от Стилиян Петров е на 6 юни от 17:00 часа на стадион "Лазур" в Бургас.

Ето какво написа Сакалиев по този повод:

"Великите събития ги правят велики хора. Това, което прави Стилиян Петров , е наистина велико. В днешно време доста семейства в България имат подобен тип проблеми и ние трябва да бъдем обединени, за да можем да помагаме. Аз също съм имал такъв проблем в моето семейство. Човекът, който откликна на моя зов, беше Стилиян. Както той, така и много други познати и непознати хора подадоха ръка и помогнаха в трудния момент. Призовавам цялата общественост в Бургас и България да подкрепят тази кауза, защото ние трябва да помагаме и да бъдем обединени."

Нека напълним "Лазур"!

Билетите за „Мача на Надеждата“ в Бургас вече са в продажба онлайн, както и в цялата мрежа на Eventim: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore, а в Бургас - на касата на Операта и каса "Часовника".

Още от БГ Футбол

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

Още двама от Левски извън строя

Кръгът във Втора лига започва с четири мача

От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

Халф на Монтана пропуска мача със Славия заради семейна трагедия

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

