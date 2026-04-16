Сакалиев с призив към бургаската публика

Бившият нападател на ЦСКА - Стойко Сакалиев публикува емоционален призив по повод предстоящия "Мач на надеждата" в Бургас. Благотворителното събитие, което се организира от Стилиян Петров е на 6 юни от 17:00 часа на стадион "Лазур" в Бургас.

Ето какво написа Сакалиев по този повод:

"Великите събития ги правят велики хора. Това, което прави Стилиян Петров , е наистина велико. В днешно време доста семейства в България имат подобен тип проблеми и ние трябва да бъдем обединени, за да можем да помагаме. Аз също съм имал такъв проблем в моето семейство. Човекът, който откликна на моя зов, беше Стилиян. Както той, така и много други познати и непознати хора подадоха ръка и помогнаха в трудния момент. Призовавам цялата общественост в Бургас и България да подкрепят тази кауза, защото ние трябва да помагаме и да бъдем обединени."

Нека напълним "Лазур"!

Билетите за „Мача на Надеждата“ в Бургас вече са в продажба онлайн, както и в цялата мрежа на Eventim: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore, а в Бургас - на касата на Операта и каса "Часовника".