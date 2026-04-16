БФ Скокове на батут подготвя четирима състезатели за Игрите през 2028 година

Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 са голяма цел пред българските състезатели по скокове на батут, а София ще бъде домакин на световното първенство за мъже и жени догодина, обяви президентът на БФ „Скокове на батут“ Стоян Димитров.

„За олимпийските игри в Лос Анджелис ще подготвяме четирима спортисти. Това са Марияна Узунова, Калоян Петров, Христина Пенева и Катерина Кулешова. Разбира се, към тях ще прибавим още трима или четирима състезатели от подрастващите, които тогава ще бъдат на възраст 14–17 години. Това, което постигнахме, за мен е добро, но очаквахме много повече. Имаме при девойките един много силен отбор, който не успя – ние очаквахме златни медали. Не се представиха добре децата, но по-големите се съхраниха, мобилизираха се, бяха по-спокойни и постигнаха резултати“, каза Димитров.

Димитров разкри, че федерацията съществува благодарение на собствени приходи.

„Изненадвам се, когато колеги, ръководещи федерации с милионни бюджети, се оплакват. Нашият спорт съществува благодарение на нашите собствени приходи. Бюджетът ни е такъв, че ако нямаме собствени приходи, няма как да оцеляваме“, коментира президентът на централата.

Състезателите Христина Пенева, Марияна Узунова и Калоян Петров заявиха, че са доволни от постигнатото на Европейското първенство в Португалия.

„Оценката ми е добра, доволна съм от себе си, можеше и по-добре. Обстановката беше тежка, но съумяхме да се справим добре. Конкуренцията също беше много голяма“, заяви Марияна Узунова. „Доволна съм от себе си. Имах известни проблеми в подготовката заради контузия, но съм благодарна, че всички продължиха да вярват в мен, дори когато аз самата не вярвах. Контузията ми отшумява. Когато се прибера в Габрово, ще премина медицински прегледи, за да съм сигурна, че мога да тренирам на 100 процента“, добави Христина Пенева, която е имала травма на гръдните мускули.

Помощник-треньорът на националния отбор Юлиян Георгиев също даде добра оценка за представянето.

„Като част от треньорския щаб, моята оценка е, че отборът се представи много добре, но имахме възможности и за по-добри резултати“, каза Георгиев.

Очаква се в края на май или началото на юни към националния отбор да се присъедини и Екатерина Кулешова, която по административни причини беше извън състава през последната година. Украинката вече има български паспорт.

„Тя е от Украйна, но от три години живее в България. Имаше проблеми с федерацията на Украйна, която изискваше неща, които нямаше как да получи. Затова изчакахме една година. Планираме тя да скача синхронно заедно с Христина Пенева“, разказа Стоян Димитров.

Срещата с медиите пропуснаха старши треньорът на националния отбор Станислав Стоянов, генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева, както и част от националите ни, тъй като заради транспортните стачки в Европа все още не са се прибрали в България.

