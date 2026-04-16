Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Лека атлетика
  Лайлс ще атакува световния рекорд на 150 метра в Острава

Лайлс ще атакува световния рекорд на 150 метра в Острава

  • 16 апр 2026 | 13:10
  • 546
  • 0
Олимпийският шампион на 100 метра Ноа Лайлс беше обявен като един от участниците в турнира “Златен шпайк“ в Острава. Американският спринтьор ще се състезава в дисциплината 150 метра на събитието от златния континентален тур на Световната атлетика, което ще се проведе на 16 юни.

Лайлс, който ще направи своя дебют на чешкия турнир, си е поставил за цел да подобри световния рекорд на тази дистанция. Настоящото най-добро постижение от 14.92 секунди беше поставено наскоро от Кишейн Томпсън – ямаецът, който завърши втори след Лайлс във финала на 100 метра на Олимпийските игри през 2024 г.

Турнирът ще приветства и завръщането на Джанмарко Тамбери, олимпийски шампион от 2021 г. и световен от 2023 г. Италианският скачач на височина, който спечели в Острава през 2022 г., ще се завърне за четвъртото си участие в надпреварата, където се очаква да се изправи срещу чешкия атлет Ян Щефела.

Сред другите обявени звезди за Острава са състезателките на 100 метра с препятствия Тоби Амусан, Девин Чарлтън и Надин Висер, както и овчарските скачачи Емануил Каралис и Кейти Муун. В бягането на 1000 метра ще участват Джош Хоуи и европейският сребърен медалист Мохамед Атауи, а в хвърлянето на копие ще видим Андерсън Питърс и Адриана Вилагош.

В стартовия списък са включени и местни атлети като Каролина Манясова, Лурдес Глория Мануел, Амалие Швабикова, Томаш Станек и Никола Огродникова.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

