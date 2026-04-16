Почина Венелин Борисов – човекът на атлетиката във Велики Преслав

Венелин Борисов – председател и главен треньор в спортен клуб по лека атлетика Атлетик-Велики Преслав почина на на 63 годишна възраст на 14 април 2026-а. Борисов, който е роден на 10 февруари 1963-а година, бе основният двигател на леката атлетика в град Велики Преслав.

В дългогодишната си треньорска дейност той се бе специализирал в бяганията на средни и дълги разстояния и спортното ходене. Стотици атлети в тези дисциплини са минали през тренировъчните му групи, а част от тях са достигали и до националните отбори на България.

В последните години Венелин се бореше с тежка болест, но не изоставяше треньорската дейност. Следеше тренировките на възпитаниците си от автомобила си поради обездвижване вследствие на заболяването.

Поклонението пред Венелин Борисов бе в село Хан Крум (между Велики Преслав и Шумен), а на него присъстваха приятели и съмишленици от атлетическите среди от цялата страна.

atletikabg.com