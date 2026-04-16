  • 16 апр 2026 | 05:15
Смъмриха руска гимнастичка заради поведението ѝ в София

Международната федерация по гимнастика отправи предупреждение към рускинята София Илтерякова за поведението й по време на Световната купа по художествена гимнастика в България и ще отнеме неутралния ѝ статут, ако нарушението се повтори, съобщиха от организацията.

На 30-и март (понеделник), по време на церемонията по награждаване на медалистките на обръч, Илтерякова, която спечели сребро, докато стоеше на подиума, не се обърна с лице към таблото с изобразени знамена, докато се изпълняваше химнът в чест на победителката Таисия Онофричук от Украйна.

„В съответствие с действащите правила и установените процедури, специална комисия беше натоварена със задачата да оцени ситуацията, тъй като отказът на спортистката да се обърне към знамената по време на изпълнението на украинския национален химн обективно може да се възприеме като несъвместим със стандарта на поведение, очакван от индивидуалните неутрални спортисти. След като разгледа всички обстоятелства, включително обясненията на спортистката, специалната комисия реши да отправи предупреждение към гимнастичката. Всяко подобно нарушение на правилата относно провеждането на церемонията по награждаването или всяко друго нарушение на правилата, извършено от спортистката, ще доведе до загуба на нейния неутрален статут“, написа в изявление на пресслужбата на Световната гимнастика.

