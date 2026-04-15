Без лагер за футболистите на Монтана преди срещата със Славия

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов ще определи групата в деня на мача със Славия. Монтанци приемат най-стария столичен тим на стадион „Огоста“ в четвъртък, от 19:30 часа. С тази среща се затваря последният 30-ти кръг от редовния сезон на първенството в efbet лига.

След днешната тренировка стана ясно, че отборът няма да бъде събран на лагер, което се случва за първи път от началото на сезона. След заминанието футболистите се прибраха по домовете си. Утре преди обяд наставникът на монтанци ще направи разбор и след това ще обяви 20-те за двубоя със Славия.