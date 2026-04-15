  3. Елиаш Франко: Ще направим всичко възможно да спечелим шестте мача в плейофите

  15 апр 2026 | 20:07
Футболистът на ЦСКА 1948 Елиаш Франко каза след гръмката победа с 4:0 над Черно море като гост, че целта пред тима му е да спечели всички предстоящи срещи в плейофите на първата чатворка.

“Играхме много силно срещу добър отбор, който играе агресивно във Варна. Беше много важно да завършим с победа преди плейофите.

Отборът разполага с много силни футболисти в офанзивен план. Много мачове бяха решени от тези, които влизат от скамейката. Това е много хубаво и важно за един отбор.

Влизаме в плейофите, където всеки мач е важен и срещу добри отбори. Ще направим всичко възможно да спечелим всички мачове и накрая ще броим точките", каза футболистът на "червените".

