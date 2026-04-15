Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Треньорите на Ходжкинсън искат да видят 1:53 преди атака на световния рекорд

  • 15 апр 2026 | 16:44
Британската лекоатлетка Кийли Ходжкинсън ясно заяви намеренията си за летния сезон – да подобри най-стария световен рекорд в леката атлетика. След като през февруари разби световния рекорд на 800 метра в зала с почти секунда, Ходжкинсън е в отлична форма да атакува рекорда на открито на Ярмила Кратохвилова от 1:53.28, който не е подобряван от юли 1983 г.

Въпреки това нейните треньори Тревър Пейнтър и Джени Медоус искат първо да я видят да пробяга дистанцията за 1:53 през летния сезон, преди да се насочи към световния рекорд.

“Мисля, че просто отчаяно искаме да видим това 1:53, преди да опитаме да слезем до 1:53.28“, заяви Медоус пред Athletics Weekly.

Постоянство в тренировките
В момента Ходжкинсън заема шесто място във вечната ранглиста на 800 метра с време 1:54.61, но Медоус и Пейнтър са уверени, че след непрекъснат период на зимна подготовка тя може да се бори за по-висока позиция в класацията.

“Тъй като тя вече има тези месеци на постоянни тренировки тази зима, тя постига времена за открито в зала и това просто ме прави наистина развълнувана“, добави Медоус.

“Мисля, че тя ще бяга тези 1:53, които толкова отчаяно иска да постигне.“

“Дали ще бъде (световният рекорд от) 1:53.28, ще видим, но в Лондон през 2024 г. тя видя 1:54 на часовника за първи път и сега наистина очаква с нетърпение момента, в който ще види 1:53.“

Ходжкинсън ще стартира за първи път на 800 метра на открито този сезон на 7 юни на Диамантената лига в Стокхолм, само дни след като се състезава на 400 метра на Диамантената лига в Рим на 4 юни.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

