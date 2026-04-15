Бялото момче "чукна" 38

Офанзивният халф на Септември (София) Галин Иванов навършва 38 години днес. Бившата звезда на Славия, който има над 300 мача за "белите" и е голям любимец на феновете в столичния квартал "Овча купел", е роден на 15 април 1988 г. в Казанлък.

В кариерата си бившият национал на България е играл още за Левски, Берое, Арминия (Билефелд), Ловеч, Хазар Ленкоран, Самсунспор, Нефтохимик, Халадаш и ЦСКА 1948. Бялото момче, както го наричат славистите, дебютира в професионалния футбол през 2006 г. в мача Беласица - Левски 2:1. С националната фланелка Гальо има 16 мача и 1 гол.

Екипът на Sportal.bg честити празника на Галин Иванов и му пожелава здраве и успехи!