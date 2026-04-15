Диамантената лига ще увеличи наградния си фонд в някои състезания през 2026 г.

Диамантената лига обяви в сряда, че ще увеличи индивидуалните наградни фондове на най-високо ниво в избрани състезания по лека атлетика през 2026 година, разширявайки броя на дисциплините, предлагащи по-големи награди, като същевременно запазва общия награден фонд на 9,24 милиона долара, предаде Ройтерс. Съгласно новата структура всяко състезание ще включва осем дисциплини "Диамант+" - избрани събития, които предлагат подобрени наградни фондове - увеличавайки броя на събитията, в които спортистите могат да се състезават за повече пари.

Броят на дисциплините "Диамант+" ще се удвои от четири на осем на всички срещи. Осемте дисциплини ще включват две спринтови или бягане с препятствия, две състезания на дълги или средни разстояния, две състезания на открито и две други дисциплини, по равно разпределени между мъже и жени.

"Тази нова структура позволява на спортисти от по-широк спектър от дисциплини да увеличат печалбите си през 2026, като същевременно гарантира равенство между половете“, заявиха организаторите в изявление.

Спортистите ще могат да спечелят до 20 000 долара на срещите на Диамантената лига и до 60 000 долара на финала, което е най-високата индивидуална награда в 17-годишната история на турнира. Основното ниво на индивидуалните наградни фондове ще остане непроменено, като състезателите ще могат да спечелят до 10 000 долара на срещите от серията и до 30 000 долара на финала.

Сезонът на Диамантената лига през 2026 година ще започне на 16 май в Шанхай и ще завърши с двудневен финал в Брюксел на 4 и 5 септември.

Снимки: Gettyimages