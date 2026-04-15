Лукан ще гони бързо време на 10-километровото бягане в Ларедо

Носителката на бронзов медал от европейско първенство Клара Лукан ще се стреми към нов силен резултат по време на участието си в състезанието на 10 километра в Ларедо тази неделя (19-и). Надпреварата в Северна Испания се слави като една от най-бързите в европейския шосеен календар, а словенката вероятно ще се опита да подобри националния си рекорд от 30:26, който постави миналата година в Кастейон.

Тя се завръща в Испания в отлична форма, след като през миналия месец постави нов национален рекорд на Словения в полумаратона с време 1:06:43 в Малага.

Лукан, която спечели бронз на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен миналата година, е доказан състезател на шосе, но ще се изправи пред сериозна конкуренция. Местното предизвикателство ще бъде водено от испанската рекордьорка в полумаратона Карла Гаярдо и европейската шампионка на 5000 метра и крос-кънтри до 23 години Мария Фореро.

При мъжете ще участват испанските национали Абдесамад Укхелфен и Хавиер Гера, като последният има две четвърти места в маратона на Европейското първенство по лека атлетика.

Снимки: Gettyimages