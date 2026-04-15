  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Лукан ще гони бързо време на 10-километровото бягане в Ларедо

Лукан ще гони бързо време на 10-километровото бягане в Ларедо

  15 апр 2026 | 15:06
Лукан ще гони бързо време на 10-километровото бягане в Ларедо

Носителката на бронзов медал от европейско първенство Клара Лукан ще се стреми към нов силен резултат по време на участието си в състезанието на 10 километра в Ларедо тази неделя (19-и). Надпреварата в Северна Испания се слави като една от най-бързите в европейския шосеен календар, а словенката вероятно ще се опита да подобри националния си рекорд от 30:26, който постави миналата година в Кастейон.

Тя се завръща в Испания в отлична форма, след като през миналия месец постави нов национален рекорд на Словения в полумаратона с време 1:06:43 в Малага.

Лукан, която спечели бронз на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен миналата година, е доказан състезател на шосе, но ще се изправи пред сериозна конкуренция. Местното предизвикателство ще бъде водено от испанската рекордьорка в полумаратона Карла Гаярдо и европейската шампионка на 5000 метра и крос-кънтри до 23 години Мария Фореро.

При мъжете ще участват испанските национали Абдесамад Укхелфен и Хавиер Гера, като последният има две четвърти места в маратона на Европейското първенство по лека атлетика.

Снимки: Gettyimages

Диамантената лига ще увеличи наградния си фонд в някои състезания през 2026 г.

Диамантената лига ще увеличи наградния си фонд в някои състезания през 2026 г.

  • 15 апр 2026 | 15:29
  • 246
  • 0
Интересни факти за Нафисату Тиам

Интересни факти за Нафисату Тиам

  • 15 апр 2026 | 14:52
  • 1357
  • 0
Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за Световното в Орегон

Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за Световното в Орегон

  • 15 апр 2026 | 13:58
  • 393
  • 1
Медалисти в тласкането на гюле се изправят един срещу друг в Юджийн

Медалисти в тласкането на гюле се изправят един срещу друг в Юджийн

  • 15 апр 2026 | 12:49
  • 928
  • 0
Джеферсън-Уудън и Тебого са звездите и капитаните на отбори в Kids’ Athletics Ultimate Challenge

Джеферсън-Уудън и Тебого са звездите и капитаните на отбори в Kids’ Athletics Ultimate Challenge

  • 15 апр 2026 | 12:06
  • 590
  • 0
Джими Гресие ще оглави бягането на 5000 метра в Монако

Джими Гресие ще оглави бягането на 5000 метра в Монако

  • 15 апр 2026 | 10:53
  • 440
  • 0
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 7102
  • 3
Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

  • 15 апр 2026 | 14:21
  • 5064
  • 7
Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 2031
  • 2
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 8626
  • 23
Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 3122
  • 13
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 20396
  • 45