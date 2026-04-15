Интересни факти за Нафисату Тиам

Нафисату Тиам е може би най-великата седмобойка в историята. Но колко знаете за всеки от трите ѝ олимпийски триумфа?

Ето 10 факта, които може би не знаете за всепобеждаващата и многостранно талантлива белгийка.

Уникално олимпийско постижение

Нафисату Тиам е единственият състезател в комбинираните дисциплини в историята – мъж или жена – спечелил три златни олимпийски медала. Тя постигна този забележителен и безпрецедентен успех в Париж 2024 само седмица преди да отпразнува своя 30-и рожден ден.



Олимпийските титли не се печелят лесно, но на Тиам ѝ се наложи да преодолява трудности и в трите си кампании в седмобоя.

Ненавременна контузия в лакътя

Тиам спечели първата си олимпийска титла в Рио де Жанейро през 2016 г., въпреки че скъса две връзки на лакътя си по време на хвърлянето на копие на белгийския шампионат. Травмата сериозно затрудни Тиам, когато дойде време за дисциплината хвърляне на копие, и тя реши да пропусне загрявката. В социалните мрежи се носеха слухове, че може дори да се оттегли, но Тиам показа състезателния си дух, като постигна личен рекорд от 53.13 метра още с първия си опит, затвърждавайки шансовете си за титлата.

“Всеки спортист понякога изпитва болка. Но Олимпийските игри са само веднъж на четири години. За мен това беше по-важно от болката“, спомня си Тиам.

Изненада с коронавируса

Тиам защити олимпийската си титла на отложените Игри в Токио, но се сблъска с неочаквана трудност в последния момент. Дългогодишният ѝ треньор Роже Леспаняр, двукратен олимпиец в десетобоя, трябваше да се самоизолира поради строгите мерки срещу коронавируса, което означаваше, че не можеше да бъде на трибуните през втория ден от седмобоя.

Без болка няма победа

Тиам влезе в историята на Олимпийските игри в Париж 2024, като спечели третата си поредна титла с 6880 точки – най-високият ѝ резултат от трите ѝ олимпийски участия.



През втория ден обаче на Тиам се наложи да ѝ бъдат направени шевове, след като получи дълбока рана от шпайк на крака си по време на скока на дължина. Тя избра да премине през процедурата без упойка, тъй като се притесняваше от ефекта, който би имала върху мускулите ѝ.



С характерното си спокойствие Тиам коментира: “Не беше идеално, но се случи. Трябваше да се справя.“

Два пъти знаменосец

Тиам имаше честта да носи белгийското знаме на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Токио 2020 и на церемонията по закриването в Париж 2024.

От бурканче сладко до златен медал

Може би не е изненадващо за един бъдещ белгийски атлет, че първият досег на Тиам с леката атлетика е бил чрез крос-кънтри бягането. Тиам впечатлявала в местни състезания, като сладкото изкушение било особена мотивация.



“Спечелих малко бурканче със сладко. Това ме насърчи да продължа“, казва Тиам в интервю за European Athletics през 2021 г.

Любов към животните

Тиам има за домашен любимец немска овчарка, а в детството си е била заобиколена от най-различни животни.



“Имахме много домашни любимци, докато растяхме. Имахме куче, което прибрахме от улицата, имахме зайци и дори за известно време имахме кон, когато майка ми се състезаваше в конния спорт. За съжаление, конят почина, когато бях на около шест години“, споделя тя в интервю за World Athletics през 2016 г.

Страст към географията

Тиам изучава географски науки в университета в Лиеж и се дипломира през 2019 г. “Искам да имам нещо извън атлетиката. Харесвам климатологията, харесвам геоморфологията – как земята се оформя от реките. Много предмети, точно като в седмобоя. Може би затова го обичам“, казва Тиам в интервю за “Дейли Телеграф“.

Лице от корицата

Наскоро Тиам се появи на корицата на белгийското издание на списание “Ел“. Фотосесията беше особено специална за нея, тъй като беше режисирана от друга олимпийска шампионка – Елоди Уедраого, златна медалистка в щафетата 4х100 метра за жени от Пекин 2008, която сега е главен редактор на „Ел Белгия“.

Статуя от Лего

През 2022 г. Тиам беше почетена със статуя от Лего в реален размер по случай Международния ден на момичето. Кампанията имаше за цел да подчертае липсата на статуи на жени в Белгия.



