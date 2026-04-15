Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за Световното в Орегон

Височинните лагери в НСБ "Белмекен" са известни със своята интензивност и изолация, които каляват не само физиката, но и психиката на спортистите. Младата атлетка Сияна Бръмбарова преминава именно през такава подготовка, устремена към незабравим летен сезон и участие на силни турнири, сред които и Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон (САЩ). Пред обектива на Българска федерация Лека атлетика тя разкри с подробности за дните на високопланинската спортна база, трудните изпитания, но и големите цели, които сама е поставила пред себе си.

– Сияна, привет, как върви подготовката до този момент?

– В детайли подготовката върви тежко, но пълноценно. Даваме всичко от себе си – не е лесно, със сигурност. Остава ни още малко до края на този лагер, но не и до края на подготовката. Предстоят ни още доста тренировки, преди да приключи тежката част.

– Ако влезем в детайли – как преминава един твой ден тук, в Белмекен?

– Основно в тренировки, които отнемат около 3–4 часа от времето ни. След това се възстановяваме и почиваме.

– Това, че сте откъснати от градската среда, помага ли да сте по-концентрирани?

– Помага доста, но и натоварва психически. Изолацията си има своята цена - няма как.

– Каза, че по-тежката част е към приключване…

– Не, не – имам предвид само тежката част от този лагер. Уж е приключила - така се успокоявам (смее се). Но подготовката за летния сезон ще бъде дълга. Основното ми състезание е чак през август, така че още месец-два ще има сериозни натоварвания.

– Покри два норматива за Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон – в скока на височина и скока на дължина. В коя дисциплина ще участваш?

– Предстои да вземем това решение заедно с майка ми, който е и мой треньор - Любомира Бръмбарова. Възможно е да участвам и в двете, но ще зависи от това как върви подготовката. Засега тренирам и двете дисциплини.

– Има ли компонент, върху който работиш по-усърдно тук, в Белмекен?

– Работим абсолютно върху всичко. Искам или не – акцент има върху всеки един компонент: психически, физически… изграждаме цялостната подготовка.

– Какви цели си поставяш за новия сезон?

– Основно лични резултати. Това винаги е била моята цел, защото така идва и прогресът.

– Имаш ли любимо състезание или успех, който ти е най на сърце?

– Най-близо до сърцето ми е Балканиадата от лятото на 2025 година. Там постигнах личния си резултат – 6.44 м в скока на дължина. Това засега е най-специалният ми момент.

– А каква е голямата ти мечта?

– Ще я запазя за себе си (смее се).