Медалисти в тласкането на гюле се изправят един срещу друг в Юджийн

  • 15 апр 2026 | 12:49
Райън Краузър, Джо Ковач, Том Уолш и Леонардо Фабри ще премерят сили в изключително силно състезание по тласкане на гюле по време на кръга от Диамантената лига за 2026 г. в Юджийн.

Олимпийският шампион Райън Краузър и носителят на титлата от Диамантената лига Джо Ковач ще се надяват на домакинска победа на 4 юли, когато ще се изправят срещу атлети от световна класа в мъжкото тласкане на гюле в Юджийн. Американските звезди Краузър и Ковач ще се състезават срещу новозеландеца Том Уолш и италианеца Леонардо Фабри на тазгодишното издание на турнира Prefontaine Classic. Сблъсъкът противопоставя световния рекордьор срещу настоящите трима най-добри в световната ранглиста.

През миналия сезон Ковач спечели четвъртата си победа в кариерата на Prefontaine Classic, която беше първата от трите му победи в Диамантената лига, донесли му четвърта шампионска титла в надпреварата.

Краузър пропусна голяма част от миналия сезон поради контузия, но се завръща в Диамантената лига като действащ световен шампион след сензационната си победа в Токио миналия септември.

Фабри и Уолш също са бивши шампиони от Диамантената лига. Италианецът спечели титлата през 2024 г., а Уолш я държа в две последователни години – 2018 и 2019 г.

Заедно четиримата атлети могат да се похвалят с впечатляващ общ брой от 31 медала от световни първенства и олимпийски игри.

Тренировъчната система на Якоб Ингебригтсен изисква търпеливо завръщане към върхова форма

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

