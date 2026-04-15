Джеферсън-Уудън и Тебого са звездите и капитаните на отбори в Kids’ Athletics Ultimate Challenge

Първото издание на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate Championship ще събере носители на златни медали от цял свят, като същевременно ще подкрепи и техните страсти извън пистата. Световните суперзвезди в спринта Мелиса Джеферсън-Уудън и Летсиле Тебого бяха обявени за Ultimate Stars на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate Championship. С това те потвърдиха участието си в дебютното издание на новия глобален шампионат 150 дни преди старта на събитието.

Залогът е не само престижът да станат Ultimate Champions чрез индивидуалните си постижения. По време на събитието, което ще се проведе в Будапеща от 11 до 13 септември, Джеферсън-Уудън и Тебого ще бъдат капитани на отбори в инициативата Kids’ Athletics Ultimate Challenge.

“Мелиса Джеферсън-Уудън и Лециле Тебого са две от най-големите звезди в нашия спорт и сме развълнувани, че те се ангажират с Ultimate Championship“, заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу. “Горди сме също, че работим с тях, за да свържем събитието с техните лични страсти извън състезанията. Целта на Ultimate е да издигне профила на нашия спорт и неговите герои, както на пистата, така и извън нея, а това включва създаването на възможности за атлетите да покажат всички аспекти на своята личност и интереси.“

Въпреки че Ultimate Championship е фокусиран върху индивидуалното съревнование между най-добрите, и двамата атлети признават, че пътят към върха изисква подкрепата на екип, любов към спорта и дълбок извор на вдъхновение. В този дух те ще действат като лидери и ментори по време на Kids’ Athletics Ultimate Challenge, където младежи от цяла Будапеща ще бъдат поканени да участват в специално събитие в Националния атлетически център “Живоцки Гюла“ в деня преди началото на състезанията.

Джеферсън-Уудън спечели три златни медала на Световното първенство през 2025 г. в Токио, заемайки първото място на 100 м, 200 м и 4x100 м. Американската атлетка е и сребърна медалистка на 100 м от Олимпийските игри през 2024 г.

“Много съм развълнувана да се състезавам за Ultimate Championship“, каза Джеферсън-Уудън. “Възможността да обединя страстта си към леката атлетика и общността означава всичко за мен. Винаги съм казвала, че съм “дете на общността“ и се гордея изключително много с хората, които са ме подкрепяли на всяка стъпка. Това е перфектното съчетание на лека атлетика, общност и подкрепа за следващото поколение – и това ми носи огромна радост.“

Лециле Тебого от Ботсвана е златен медалист на 200 м от Олимпийските игри през 2024 г. През същата година той бе обявен за Атлет на годината в света. Той е посланик на Kids’ Athletics от началото на 2025 г.

“Имам толкова добър опит като посланик на Kids’ Athletics и не бих могъл да бъда по-развълнуван да бъда част от Kids’ Athletics Ultimate Challenge като част от Ultimate Championship“, заяви Тебого. “Да бъдеш най-добрият в света не означава само да печелиш златни медали. Има отговорност да даваш обратно и да показваш на младите хора силата, която спортът може да има в живота на всички ни.“

Само преди седмица и двамата атлети бяха обявени за посланици на Kids’ Athletics за 2026 г. Те ще присъстват на Световното за щафети в Габороне (Ботсвана) следващия месец, където ще водят събитие с местни деца. Kids’ Athletics е инициатива, която използва силата на леката атлетика, за да вдъхнови децата по света да бъдат по-активни.

Световният шампионат по лека атлетика Ultimate Championship има за цел да преобрази атлетическия календар и да разреши спора кой е най-добрият от най-добрите на всеки две години. Той ще изправи един срещу друг световни и олимпийски шампиони, победители от Диамантената лига и най-високо класираните атлети за годината, за да короняса шампиона на шампионите.