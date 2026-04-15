  Монреал не успя да си осигури домакинско предимство за плейофите след загуба от Филаделфия

  • 15 апр 2026 | 11:14
Тимът на Филаделфия Флайърс, който във вторник си осигури последния билет за плейофите в Източната конференция, победи с 4:2 Монреал Канейдиънс и попречи на канадския тим да си осигури домакинско предимство в първия кръг на директните елиминации в НХЛ.

Оливър Бонк записа гол и асистенция още в първата третина на дебютния си мач в НХЛ, с което помогна на "летците" да вземат аванс от 2:0 след първите 20 минути игра. Портър Мартон също бе точен преди първата пауза, а другите два гола за победителите реализираха Матвей Мичков и Алекс Бъмп, съответно във втория и третия период.

За Монреал точни бяха Брендън Галахар и Джейк Евънс във втората третина.

Филаделфия започва участието си в плейофите със сблъсък с щатския си съперник Питсбърг Пенгуинс, докато Монреал ще играе с Тампа Бей Лайтнинг.

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 15 апр 2026 | 08:17
  • 458
  • 0
Федерика Бриньоне: Има много работа по здравето ми, но поне вече съм без патерици

Федерика Бриньоне: Има много работа по здравето ми, но поне вече съм без патерици

  • 14 апр 2026 | 16:52
  • 792
  • 0
Олимпийският вицешампион Юма Кагияма ще пропусне следващия сезон

Олимпийският вицешампион Юма Кагияма ще пропусне следващия сезон

  • 14 апр 2026 | 16:01
  • 639
  • 0
Сейбърс победиха Блекхоукс и спечелиха титлата в Атлантическата дивизия

Сейбърс победиха Блекхоукс и спечелиха титлата в Атлантическата дивизия

  • 14 апр 2026 | 10:56
  • 479
  • 0
Филаделфия Флайърс се класира за плейофите в НХЛ за пръв път от сезон 2019-2020

Филаделфия Флайърс се класира за плейофите в НХЛ за пръв път от сезон 2019-2020

  • 14 апр 2026 | 10:40
  • 297
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 14 апр 2026 | 10:14
  • 582
  • 1
Водещи Новини

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 11:23
  • 2118
  • 0
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 9693
  • 28
10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 91732
  • 467
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 11056
  • 21
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 2557
  • 2
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 7250
  • 1