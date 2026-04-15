Монреал не успя да си осигури домакинско предимство за плейофите след загуба от Филаделфия

Тимът на Филаделфия Флайърс, който във вторник си осигури последния билет за плейофите в Източната конференция, победи с 4:2 Монреал Канейдиънс и попречи на канадския тим да си осигури домакинско предимство в първия кръг на директните елиминации в НХЛ.

Оливър Бонк записа гол и асистенция още в първата третина на дебютния си мач в НХЛ, с което помогна на "летците" да вземат аванс от 2:0 след първите 20 минути игра. Портър Мартон също бе точен преди първата пауза, а другите два гола за победителите реализираха Матвей Мичков и Алекс Бъмп, съответно във втория и третия период.

За Монреал точни бяха Брендън Галахар и Джейк Евънс във втората третина.

Филаделфия започва участието си в плейофите със сблъсък с щатския си съперник Питсбърг Пенгуинс, докато Монреал ще играе с Тампа Бей Лайтнинг.