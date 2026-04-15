Каролина завърши редовния сезон в НХЛ с победа над Айлъндърс

Първенецът в Източната конференция Каролина Хърикейнс завърши редовния сезон с успех с 2:1 над Ню Йорк Айлъндърс.

Марк Янковски вкара победния гол за "ураганите" пет минути преди края, след като преди това Николай Елерс бе открил резултата още в четвъртата минута на срещата. За Айлъндърс точен във втората третина бе Бо Хорват.

Mark Jankowski roofs one to give the Canes the late lead 👀 pic.twitter.com/n15R6jVUrT — Sportsnet (@Sportsnet) April 15, 2026

С победата Каролина събра 113 точки и в първия йръг на плейофите ще игра с Отава Сенатърс. Тимът ще има и домакинско предимство във всеки един от трите кръга на плейофите в Източната конференция.