Александър Овечкин направи асистенция във вероятно последния си мач в НХЛ

  • 15 апр 2026 | 11:04
Капитанът на Вашингтон Кепиталс Александър Овечкин записа асистенция при победата с 2:1 като гост на Кълъмбъс Блу Джакетс в заключителен мач и за двата отбора за редовния сезон в Националната хокейна лига.

И Вашингтон, и Кълъмбъс ще пропуснат започващите тази седмица плейофи, а за 40-годишния Овечкин, който е лидер по отбелязани голове в историята, това вероятно бе последният мач в кариерата му в НХЛ.

След края на мача руският нападател заяви, че е било много мило да види толкова много фенове на Вашингтон в щата Охайо, но самият той не знае дали ще продължи да играе и догодина.

Овечкин се отчете с асистенция за гола на Якоб Хихрун четири минути преди края, което се оказа и победното попадение в срещата. Преди това домакините бяха повели в 27-мата секунда на втората третина чрез Буун Дженър, но десет минути по-късно Антони Боливие изравни за 1:1.

Ако Овечкин прекрати кариерата си в Националната хокейна лига, той ще завърши с 929 гола на сметката си, което е рекорд за всички времена. Интересна подробност е, че той вкара първите си два гола в дебюта си през 2005 година точно във вратата на Блу Джакетс.

