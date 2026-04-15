Джими Гресие ще оглави бягането на 5000 метра в Монако

Настоящият шампион от Диамантената лига Джими Гресие ще се състезава в Монако на 10 юли като част от защитата на титлата си в сериите.

Гресие ще бъде голямата звезда в бягането на 5000 метра за мъже на турнира Meeting Herculis EBS, като се стреми да надгради над своя пробивен сезон в Диамантената лига през 2025 г.

Французинът спечели титлата в дисциплините 3000/5000 метра в Цюрих миналия септември със зашеметяваща победа на три километра. С това той стана едва четвъртият европеец, постигнал такъв успех, след Мо Фара, Сифан Хасан и Якоб Ингебригтсен.

Спечелването на титлата се оказа и предвестник за бъдещи успехи, тъй като 29-годишният атлет продължи с бронзов медал на 5000 метра и злато на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио няколко седмици по-късно.

Сега Гресие влиза в сезон 2026 като номер едно в световната ранглиста на 5000 метра за мъже и ще се надява да направи поредното силно представяне при третото си участие на Herculis.

Надпреварата в Монако е десетият кръг от Wanda Diamond League за 2026 г. Сезонът започва в Шанхай/Кецяо на 16 май и завършва с двудневен финал в Брюксел на 4-5 септември.

Сериите събират най-големите имена в леката атлетика на някои от най-емблематичните стадиони в света, като обхващат четири континента и 15 града в рамките на сезона.

Снимки: Gettyimages

