Над 1500 грации са заявени за турнира "Нови звезди"

Над 1500 състезателки от България и от чужбина ще участват в петото издание на международния и републикански турнир по художествена гимнастика "Нови звезди", който ще се проведе от 189 и 19 април в столичната зала "София". Организатор е клуб "Биляна" с председател европейската вицешампионка Биляна Проданова.

В надпреварата ще се включат грации от 35 клуба, както и представители на Молдова, Гърция и Сърбия.

„Нови звезди“ не е просто състезание - това е първата голяма сцена за стотици деца, първата крачка към върха, мястото, където се раждат бъдещите шампионки", заявиха организаторите.

Главен съдия на надпреварата ще бъде Невяна Владинова - вицепрезидент на Българска федерация по художествена гимнастика , а главен секретар - Ели Докузанова.

Вдъхновени от историческите успехи на националния ансамбъл по художествена гимнастика КХГ "Биляна" ще връчи призове на шампионките във всички възрасти категория Елит, носещи имената на олимпийските шампионки: възраст девойки младша до 9 години - Мадлен Радуканова, девойки младша до 11 години - Лаура Траатс, девойки младша възраст - Ерика Зафирова, девойки старша възраст - Стефани Кирякова и жени - Симона Дянкова.

За треньорите на шампионките в девойки старша и жени категория Елит ще бъдат раздадени призове на имената на най-успешния треньорски тандем - Весела Димитрова и Михаела Маевска.