  Над 1500 грации са заявени за турнира "Нови звезди"

Над 1500 грации са заявени за турнира "Нови звезди"

Над 1500 грации са заявени за турнира "Нови звезди"

Над 1500 състезателки от България и от чужбина ще участват в петото издание на международния и републикански турнир по художествена гимнастика "Нови звезди", който ще се проведе от 189 и 19 април в столичната зала "София". Организатор е клуб "Биляна" с председател европейската вицешампионка Биляна Проданова.

В надпреварата ще се включат грации от 35 клуба, както и представители на Молдова, Гърция и Сърбия.

„Нови звезди“ не е просто състезание - това е първата голяма сцена за стотици деца, първата крачка към върха, мястото, където се раждат бъдещите шампионки", заявиха организаторите.

Главен съдия на надпреварата ще бъде Невяна Владинова - вицепрезидент на Българска федерация по художествена гимнастика , а главен секретар - Ели Докузанова.

Вдъхновени от историческите успехи на националния ансамбъл по художествена гимнастика КХГ "Биляна" ще връчи призове на шампионките във всички възрасти категория Елит, носещи имената на олимпийските шампионки: възраст девойки младша до 9 години - Мадлен Радуканова, девойки младша до 11 години - Лаура Траатс, девойки младша възраст - Ерика Зафирова, девойки старша възраст - Стефани Кирякова и жени - Симона Дянкова.

За треньорите на шампионките в девойки старша и жени категория Елит ще бъдат раздадени призове на имената на най-успешния треньорски тандем - Весела Димитрова и Михаела Маевска.

