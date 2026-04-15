Шампион по ултрамаратон загина по време на бягане

  • 15 апр 2026 | 10:21
35-годишен шампион по ултрамаратон от Дъмфрис е починал по време на бягане в шотландските планини. Дейвид Париш се е опитвал да подобри рекорда за най-бързо преминаване на пътеката Кейп Рат – маршрут с дължина 376 км (234 мили) от Форт Уилям до Кейп Рат.

Бившият кралски морски пехотинец е бил открит в отдалечения планински район Кинтейл в северозападната част на шотландските планини в събота.

От полицията на Шотландия съобщиха, че е намерен около 22:25 ч. "Няма данни за подозрителни обстоятелства, а близките му са уведомени“, се добавя в изявлението.

Париш е бил опитен ултрамаратонец и е спечелил състезанието по пътеката Кейп Рат през 2023 г., въпреки че се е състезавал едва от няколко години.

Маршрутът, който преминава през Лохабър, Нойдарт, Епълкрос и Торидон, се смята за един от най-предизвикателните във Великобритания.

При последното си предизвикателство Париш е бягал по трасето, за да събере средства за Шотландската планинска спасителна служба в памет на своя близък приятел Люк Айрланд.

20-годишният кралски морски пехотинец от Монифит загива по време на бягане в планините на Глен Кова в Ангъс през ноември 2014 г.

На страницата си за набиране на средства Париш пише, че доброволците от планинския спасителен екип са търсили неуморно Люк и са на разположение "365 дни в годината, за да реагират на извънредни ситуации в планините и отдалечените райони на Шотландия“.

Хиляди паунда са събрани на благотворителната страница, като много хора отдават почит на бегача.

Париш е бил член на бегаческия клуб в Дъмфрис, където става клубен шампион през 2022 г.

Той започва да бяга в късните си тийнейджърски години, преди да премине към състезания в началото на 20-те си, участвайки в поредица от местни състезания на 5 и 10 км.

По-късно Париш се присъединява към морската пехота и преди е споделял, че използва бягането като начин за разтоварване от напрежението в работата.

След като напуска службата, той започва да се състезава в Parkruns и преминава пеша пътеката Кейп Рат през 2021 г.

Париш е сниман по време на състезанието Кейп Рат през 2023 г. от No Limits Photography.

Собствениците на компанията Хариет Д'Алесио и Кристиан Льо Ру му отдадоха почит във вторник.

"Дейвид винаги е бил толкова жизнерадостен човек и вдъхновяващ ултрамаратонец, с когото да прекарваш време“, казаха те. "Светът и спортът ще бъдат много по-бедни без него.“

