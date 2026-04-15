Обири в светлината на прожекторите след оттеглянето на звезди от маратона в Лондон

Двукратната шампионка на маратоните в Бостън и Ню Йорк Хелън Обири ще бъде основната атракция на Лондонския маратон на 26 април. Това стана ясно след късното оттегляне на бившата шампионка Перес Джепчирчир. Организаторите на състезанието потвърдиха, че бившата носителка на световния рекорд в бягане само за жени се отказва от дългоочакваното събитие следващата седмица. “Действащата световна шампионка Перес Джепчирчир Нгено се оттегли от Лондонския маратон 2026“, се казва в част от официалното изявление.

Организаторите разкриха още, че Джепчирчир се бори с контузия, получена в края на миналата година по време на участието ѝ в маратона във Валенсия. “Шампионката на Лондонския маратон от 2024 г. е получила стрес фрактура след състезанието във Валенсия миналия декември – травма, която забави началото на тренировъчния ѝ цикъл“, се добавя в съобщението.

На маратона във Валенсия Джепчирчир записа време 2:14:43, за да завърши втора след сънародничката си Джойсилин Джепкосгей, която грабна победата с 2:14:00. Белгийката Клое Хербиет допълни подиума с време 2:20:38. В изявлението се отбелязва, че олимпийската шампионка от 2020 г. не е имала достатъчно време, за да достигне върхова форма за Лондон.

“32-годишната атлетка взе решение, че не е имала достатъчно време да се подготви за Лондонския маратон 2026 и вместо това ще се съсредоточи върху възстановяването си.“

“Ще ни липсваш, Перес, и се надяваме да те видим скоро“, завършва изявлението.

Джепчирчир има впечатляваща история в британската столица. Тя за първи път се качи на подиума през 2023 г., финиширайки трета с време 2:18:38 след Сифан Хасан от Нидерландия (2:18:33) и Алему Мегерту от Етиопия (2:18:37). През 2024 г. тя се завърна с впечатляващо бягане, като спечели победата с тогавашен световен рекорд само за жени от 2:16:16, изпреварвайки етиопката Тигст Асефа (2:16:23) и Джепкосгей (2:16:24).

Нейното оттегляне идва малко след като и Хасан се отказа от състезанието, лишавайки надпреварата от две от най-големите си звезди. След тези промени кенийската атака ще бъде водена от Обири, която прави своя дългоочакван дебют на лондонското трасе.

36-годишната атлетка вече показа страховита форма през 2026 г., като блесна на полумаратона в Ню Йорк, където записа време 1:06:33, изпреварвайки сънародничката си Шарън Локеди (1:07:10) и британката Меган Кийт (1:07:13).

Въпреки че е дебютантка в Лондон, успехите на Обири в сериите Abbott World Marathon Majors са безспорни. Нейната блестяща кариера включва две поредни победи в Бостън (2023, 2024) и триумфи в Ню Йорк (2023, 2025), както и втори места в Бостън 2025 и Ню Йорк 2024. Пътят ѝ към победата обаче няма да е лесен.

Джепкосгей се завръща на позната територия, нетърпелива да си върне короната от Лондон. Кенийската звезда триумфира през 2021 г. с време 2:17:43, пред етиопките Дегиту Азимерау (2:17:58) и Ашете Бекере (2:18:18).

Тя остава постоянна заплаха за подиума, завършвайки втора през 2022 г. и 2025 г. и трета през 2024 г. В групата на фаворитите е и действащата шампионка Асефа, която спечели миналогодишната титла с време 2:15:50, поставяйки световен рекорд в бягане само за жени.

Снимки: Gettyimages