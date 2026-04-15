Валерия Гърневска започна с победи на сингъл и двойки на турнир от ITF в Словакия

Валерия Гърневска започна с победи на сингъл и двойки на турнир от ITF в Словакия.

17-годишната българска тенисистка победи в първия кръг на сингъл Лилиен Кубалова (Словакия) с 6:1, 7:5. Във втория кръг нашето момиче ще се изправи срещу седмата поставена Кори Монтоя (САЩ).

В надпреварата на двойки Гърневска и Влада Разина (Русия) победиха на старта с 6:3, 7:5 представителките на домакините София Рейчъл Кочисова и Луиза Зименова. В следващия кръг техни съпернички ще бъдат петите поставени Нехир Доган (Турция) и Фабиола Марино (Италия).