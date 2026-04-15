Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 3361
  • 1
Черно море посреща ЦСКА 1948 в среща от XXX кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Тича" започва с първия съдийски сигнал на Васил Минев в 18:00 часа.

Николай Златев спечели турнира по борба с великденски яйца в Черно море
Николай Златев спечели турнира по борба с великденски яйца в Черно море

Мачът има важно значение за класирането на двата отбора в края на редовния сезон. В предишния кръг "червените" от Бистрица победиха трудно Ботев (Враца) с 1:0. В герой за ЦСКА 1948 се превърна голмайсторът Мамаду Диало, който реализира отблизо в 70-ата минута. При успех отборът на Александър Александров - Алвеша ще задмине ЦСКА, като към момента точките с "армейците" са равни - по 56. Срещата пропускат Даниел Медина и Георги Русев - заради контузии, както и наказаният Борислав Цонев.

"Моряците" на Илиан Илиев пък преследват петото място, което ще стане факт при победа. В момента варненският тим е на две точки зад Локомотив (Пловдив). "Смърфовете" вече изиграха срещите си от редовната част от кампанията и ще могат да излязат начело в битката за баража чак след началото на плейофите. Черно море няма победа в шампионата от точно един месец - 1:0 срещу Монтана, но пък в предишния кръг изненада лошо Лудогорец насред Разград в срещата на "Хювефарма Арена", завършила 0:0. Преди това "морето" падна от Левски и Славия.

Цветомир Найденов потрива ръце след дербито: Второто ми любимо
Цветомир Найденов потрива ръце след дербито: Второто ми любимо

Черно море - ЦСКА 1948

Съдия: Васил Минев
Начало: 18:00 часа
Стадион: "Тича", Варна

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Направихме елементарни грешки

Ясен Петров: Направихме елементарни грешки

  • 14 апр 2026 | 23:01
  • 1999
  • 8
Балтанов: Представихме се отлично, но не беше лесно

Балтанов: Представихме се отлично, но не беше лесно

  • 14 апр 2026 | 22:42
  • 1744
  • 1
Никола Солдо: Стана труден мач

Никола Солдо: Стана труден мач

  • 14 апр 2026 | 22:33
  • 963
  • 0
Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

  • 14 апр 2026 | 22:20
  • 36129
  • 90
Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

  • 14 апр 2026 | 21:00
  • 18769
  • 15
Станислав Генчев: Показахме две лица!

Станислав Генчев: Показахме две лица!

  • 14 апр 2026 | 20:32
  • 1991
  • 21
Виж всички

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 80533
  • 457
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 5975
  • 9
Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

  • 15 апр 2026 | 00:54
  • 57183
  • 65
Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

  • 14 апр 2026 | 22:20
  • 36129
  • 90
Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

  • 14 апр 2026 | 21:00
  • 18769
  • 15