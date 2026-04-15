Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Черно море посреща ЦСКА 1948 в среща от XXX кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Тича" започва с първия съдийски сигнал на Васил Минев в 18:00 часа.

Мачът има важно значение за класирането на двата отбора в края на редовния сезон. В предишния кръг "червените" от Бистрица победиха трудно Ботев (Враца) с 1:0. В герой за ЦСКА 1948 се превърна голмайсторът Мамаду Диало, който реализира отблизо в 70-ата минута. При успех отборът на Александър Александров - Алвеша ще задмине ЦСКА, като към момента точките с "армейците" са равни - по 56. Срещата пропускат Даниел Медина и Георги Русев - заради контузии, както и наказаният Борислав Цонев.

"Моряците" на Илиан Илиев пък преследват петото място, което ще стане факт при победа. В момента варненският тим е на две точки зад Локомотив (Пловдив). "Смърфовете" вече изиграха срещите си от редовната част от кампанията и ще могат да излязат начело в битката за баража чак след началото на плейофите. Черно море няма победа в шампионата от точно един месец - 1:0 срещу Монтана, но пък в предишния кръг изненада лошо Лудогорец насред Разград в срещата на "Хювефарма Арена", завършила 0:0. Преди това "морето" падна от Левски и Славия.

Съдия: Васил Минев

Начало: 18:00 часа

Стадион: "Тича", Варна