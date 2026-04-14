  Милослав Димов и Амрисвил със златен дубъл в Швейцария

  • 14 апр 2026 | 19:00
Централният блокировач Милослав Димов и тимът на Амрисвил записаха златен дубъл във Швейцария. Воденият от Хуан Мануел Серамалера отбор се наложи над Волей Нефелс с 3:2 (20:25, 25:18, 25:17, 31:33, 15:12) в третия финален сблъсък помежду им.

В първите две срещи Амрисвил надигра съперника с по 3:0 гейма. Така волейболистите от северна Швейцария спечели серията с 3:0 успеха.

Титлата е седма за отбора (след 2009, 2010, 2016, 2017, 2022, 2025 г.).

Милослав Димов бе резерва в първия гейм, след което остана на терена като титуляр. За времето си на игралното поле той реализира 8 точки (1 ас, 5 блокади). Най-резултатен бе Етиен Шалк с 33 точки (4 аса, 2 блокади). За съперника над всички бе Пабло Кабанас с 40 точки (4 аса).

В края на март тимът триумфира и с Купата на страната - за десети път в историята си.

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

Алекс Грозданов с 9 точки, Богданка на победа от финал в Полша

Силна Дарина Нанева с 16 точки, Йединство загуби полуфинал №1 в Сърбия

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Страхотен MVP Алекс Николов с 22 точки! Лубе с велик обрат срещу Верона

Полуфинал №4: ЦСКА 1:0 Левски! Следете мача ТУК!

Ботев (Враца) с впечатляващ обрат над Локомотив (София)

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

11-те на Добруджа и Ботев (Пловдив)

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

