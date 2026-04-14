Милослав Димов и Амрисвил със златен дубъл в Швейцария

Централният блокировач Милослав Димов и тимът на Амрисвил записаха златен дубъл във Швейцария. Воденият от Хуан Мануел Серамалера отбор се наложи над Волей Нефелс с 3:2 (20:25, 25:18, 25:17, 31:33, 15:12) в третия финален сблъсък помежду им.

В първите две срещи Амрисвил надигра съперника с по 3:0 гейма. Така волейболистите от северна Швейцария спечели серията с 3:0 успеха.

Титлата е седма за отбора (след 2009, 2010, 2016, 2017, 2022, 2025 г.).

Милослав Димов бе резерва в първия гейм, след което остана на терена като титуляр. За времето си на игралното поле той реализира 8 точки (1 ас, 5 блокади). Най-резултатен бе Етиен Шалк с 33 точки (4 аса, 2 блокади). За съперника над всички бе Пабло Кабанас с 40 точки (4 аса).

В края на март тимът триумфира и с Купата на страната - за десети път в историята си.