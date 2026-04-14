Денислав Димитров: Класирането на финалите бе една от целите

Денислав Димитров сподели, че класирането на финалите в плейофите на Националната волейболна лига за жени е била една от целите пред Левски. „Сините“ отказаха ЦПВК с 3:1 в зала „Христо Ботев“ и спечелиха полуфиналната серия с 3:1 победи. Пред БНТ старши треньорът на победителките коментира и предстоящата серия за златото, където ще срещнат Марица Пловдив.

Левски срази ЦПВК и е на финал

„Според мен Левски стига най-оптимална форма за сезона. Тепърва навлизаме в по-добра игрова форма и се надявам с всеки следващ мач да показваме по-добра игра“, започна наставникът.

„Класирането на финалите бе една от целите. Силно се надявам да извлечем нещо повече там“, добави той.

„Момичетата ще получат малко почивка, тъй като серията беше по-дължа и не почивахме много. Искам да им дам малко почивка, заслужиха си я. След това ще се подготвим за серията с Марица. Този отбор е шампион и изгради нещо в годините, в което си личи правилната работа. Пак казвам, искам да вярвам, че можем да успеем да постигнем нещо“, коментира Иванов относно предстоящия финал срещи Марица Пловдив.

Снимки: Startphoto