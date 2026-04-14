Евелина Цветанова: Този отбор е зелен да играе финал

Треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова не скри разочарованието си след загубата с 0:3 гейма от Левски, която коства на тима отпадане от битката за титлата в женското първенство по волейбол. ЦПВК загуби серията с 1:3.

„Не смятам, че е до батерии. Видях, че явно този отбор е зелен да играе финал. Липсата на опитен състезател, който да държи напрежението извън игрището в дадени моменти, си оказа влияние“, каза пред БНТ наставникът на ЦПВК.

„Нашата сила е когато играем заедно. Болезнено е, но поздравявам отбора на Левски, пожелавам успех на финалистите в турнира“, добави Цветанова.

„В момента е трудно да се говори, апетитът идва с яденето, показвайки хубави игри и победи повярвахме, аз вярвам, защото те (волейболистките на ЦПВК) могат. Явно в тежки моменти все още не сме готови да издържим на напрежението. Амбицията я има, но трябва да работим повече за следващия сезон“, завърши треньорът на ЦПВК.