  • 14 апр 2026 | 18:41
Евелина Цветанова: Този отбор е зелен да играе финал

Треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова не скри разочарованието си след загубата с 0:3 гейма от Левски, която коства на тима отпадане от битката за титлата в женското първенство по волейбол. ЦПВК загуби серията с 1:3.

„Не смятам, че е до батерии. Видях, че явно този отбор е зелен да играе финал. Липсата на опитен състезател, който да държи напрежението извън игрището в дадени моменти, си оказа влияние“, каза пред БНТ наставникът на ЦПВК.

Левски срази ЦПВК и е на финал
Левски срази ЦПВК и е на финал

„Нашата сила е когато играем заедно. Болезнено е, но поздравявам отбора на Левски, пожелавам успех на финалистите в турнира“, добави Цветанова.

„В момента е трудно да се говори, апетитът идва с яденето, показвайки хубави игри и победи повярвахме, аз вярвам, защото те (волейболистките на ЦПВК) могат. Явно в тежки моменти все още не сме готови да издържим на напрежението. Амбицията я има, но трябва да работим повече за следващия сезон“, завърши треньорът на ЦПВК.

Още от Волейбол

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 4904
  • 6
Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

  • 14 апр 2026 | 14:36
  • 1297
  • 1
Алекс Грозданов с 9 точки, Богданка на победа от финал в Полша

Алекс Грозданов с 9 точки, Богданка на победа от финал в Полша

  • 14 апр 2026 | 13:04
  • 964
  • 0
Силна Дарина Нанева с 16 точки, Йединство загуби полуфинал №1 в Сърбия

Силна Дарина Нанева с 16 точки, Йединство загуби полуфинал №1 в Сърбия

  • 12 апр 2026 | 19:04
  • 1543
  • 0
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 23470
  • 18
Страхотен MVP Алекс Николов с 22 точки! Лубе с велик обрат срещу Верона

Страхотен MVP Алекс Николов с 22 точки! Лубе с велик обрат срещу Верона

  • 11 апр 2026 | 21:44
  • 16665
  • 12
Виж всички

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 15336
  • 60
Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

  • 14 апр 2026 | 17:21
  • 11538
  • 21
Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (София)

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (София)

  • 14 апр 2026 | 17:59
  • 6137
  • 10
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 14513
  • 12
ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

  • 14 апр 2026 | 16:31
  • 6458
  • 24
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 4904
  • 6