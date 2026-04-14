Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена стартираха с победа в плейофите

  • 14 апр 2026 | 18:23
Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар Равена стартираха отлично плейофите във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим се наложи над Виртус Аверса с 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:19) в първия четвъртфинал помежду им, изигран в "Пала де Андре".

Вторият двубой е на 15 април (сряда), от 21:30 ч. Играе се до две победи от три мача.

Християн Димитров записа 12 точки (1 ас, 1 блокада). Самуил Вълчинов добави 13 точки (6 аса, 1 блокада). Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 19 точки (4 аса, 1 блокади).

За съперника Алесио Талоне завърши с 19 точки (1 ас, 1 блокада), с 13 точки се отчете Хуан Фелипе Бенавидес (1 блокада).

Още от Волейбол

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 4896
  • 6
Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

  • 14 апр 2026 | 14:36
  • 1296
  • 1
Алекс Грозданов с 9 точки, Богданка на победа от финал в Полша

Алекс Грозданов с 9 точки, Богданка на победа от финал в Полша

  • 14 апр 2026 | 13:04
  • 964
  • 0
Силна Дарина Нанева с 16 точки, Йединство загуби полуфинал №1 в Сърбия

Силна Дарина Нанева с 16 точки, Йединство загуби полуфинал №1 в Сърбия

  • 12 апр 2026 | 19:04
  • 1543
  • 0
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 23468
  • 18
Страхотен MVP Алекс Николов с 22 точки! Лубе с велик обрат срещу Верона

Страхотен MVP Алекс Николов с 22 точки! Лубе с велик обрат срещу Верона

  • 11 апр 2026 | 21:44
  • 16665
  • 12
Виж всички

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 15325
  • 60
Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

  • 14 апр 2026 | 17:21
  • 11517
  • 21
Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (София)

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (София)

  • 14 апр 2026 | 17:59
  • 6122
  • 10
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 14502
  • 12
ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

  • 14 апр 2026 | 16:31
  • 6448
  • 24
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 4896
  • 6