Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена стартираха с победа в плейофите

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар Равена стартираха отлично плейофите във второто ниво на италианското първенство - Серия А2.

Воденият от Антонио Валентини тим се наложи над Виртус Аверса с 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:19) в първия четвъртфинал помежду им, изигран в "Пала де Андре".

Вторият двубой е на 15 април (сряда), от 21:30 ч. Играе се до две победи от три мача.

Християн Димитров записа 12 точки (1 ас, 1 блокада). Самуил Вълчинов добави 13 точки (6 аса, 1 блокада). Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 19 точки (4 аса, 1 блокади).

За съперника Алесио Талоне завърши с 19 точки (1 ас, 1 блокада), с 13 точки се отчете Хуан Фелипе Бенавидес (1 блокада).